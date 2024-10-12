В Сыктывкаре прошло открытие выставки «Сезон фотоохоты на особо охраняемых природных территориях»

В Национальной галерее Коми начала свою работу фотовыставка межрегионального конкурса под названием «Сезон фотоохоты на особо охраняемых природных территориях». Об этом информирует администрация главы Республики.

Выставка, которая продлится до 2 ноября, предоставляет всем желающим уникальную возможность посетить её совершенно бесплатно. Торжественное открытие выставки прошло в купольном зале Галереи, где также были подведены итоги конкурса.