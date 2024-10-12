В Сыктывкаре прошло открытие выставки «Сезон фотоохоты на особо охраняемых природных территориях»
- 11:45 12 октября
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- Анастасия Амелькина
В Национальной галерее Коми начала свою работу фотовыставка межрегионального конкурса под названием «Сезон фотоохоты на особо охраняемых природных территориях». Об этом информирует администрация главы Республики.
Выставка, которая продлится до 2 ноября, предоставляет всем желающим уникальную возможность посетить её совершенно бесплатно. Торжественное открытие выставки прошло в купольном зале Галереи, где также были подведены итоги конкурса.
Множество талантливых фотографов со всей страны представляли свои работы, и жюри выбрало лучшие из них для экспозиции. Эти произведения искусства поистине захватывают дух и демонстрируют бесценное богатство флоры и фауны, которые можно найти на особо охраняемых природных территориях России.
Экспозиция предоставляет зрителям шанс погрузиться в увлекательный мир природы, увиденный через объективы талантливых фотографов. Каждый снимок — это окно в неизведанные уголки нашей страны, где природа раскрывается во всей своей красе и многообразии. Разнообразие захватывающих дух ландшафтов, обитатели дикой природы и яркие представители растительного мира сплетаются в единое полотно, вызывая у зрителей искренний восторг и желание блюсти и охранять это природное наследие.