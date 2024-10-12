Бархатистый пирог из тыквы: готовим без муки всего за 30 минут

Осенью на столах все чаще появляются блюда с тыквой, и одним из наилучших способов насладиться этим полезным овощем является нежный пирог. Он не только порадует вас мягкой текстурой, но и приятно удивит легкостью приготовления.

Данный пирог, не содержащий муки, готовится всего за полчаса, что делает его отличным выбором для занятых дней. Если хотите побаловать себя и близких, этот рецепт обязательно займет достойное место в вашей кулинарной книге, советует ИА KrasnoyarskMedia.