Бархатистый пирог из тыквы: готовим без муки всего за 30 минут
- 17:03 12 октября
- 6+
- Инга Межевикина
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Осенью на столах все чаще появляются блюда с тыквой, и одним из наилучших способов насладиться этим полезным овощем является нежный пирог. Он не только порадует вас мягкой текстурой, но и приятно удивит легкостью приготовления.
Данный пирог, не содержащий муки, готовится всего за полчаса, что делает его отличным выбором для занятых дней. Если хотите побаловать себя и близких, этот рецепт обязательно займет достойное место в вашей кулинарной книге, советует ИА KrasnoyarskMedia.
Ингредиенты:
- 400 г очищенной тыквы
- 3 яйца
- 200 г творога
- 100 мл растительного масла (или растопленного сливочного масла)
- 100 г сахара (по вкусу)
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. ванильного экстракта (по желанию)
- Щепотка соли
- Корица (по желанию)
Приготовление:
- Подготовка тыквы: Нарежьте тыкву кубиками и отварите или пропарьте до мягкости (около 10-15 минут). Полностью слейте воду и измельчите тыкву в пюре с помощью блендера до получения однородной массы.
- Смешивание ингредиентов: В глубокой миске соедините тыквенное пюре, яйца, творог, растительное масло, сахар, разрыхлитель, ванильный экстракт, щепотку соли и, если хотите, корицу. Перемешайте все тщательно венчиком или блендером до однородности.
- Выпекание: Разогрейте духовку до 180 °C. Вылейте тесто в форму для выпекания, предварительно смазав ее маслом или выстелив пергаментом и разровняйте.
- Готовка пирога: Поставьте форму в нагретую духовку и выпекайте около 25-30 минут, пока верх пирога не станет золотистым. Проверьте готовность деревянной палочкой — она должна выйти сухой.
- Охлаждение и подача: Перед нарезкой дайте пирогу немного остыть. Перед подачей можно посыпать его сахаром или полить медом.
Приятного аппетита!