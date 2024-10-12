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Бархатистый пирог из тыквы: готовим без муки всего за 30 минут

Бархатистый пирог из тыквы: готовим без муки всего за 30 минутfreepik.com

Осенью на столах все чаще появляются блюда с тыквой, и одним из наилучших способов насладиться этим полезным овощем является нежный пирог. Он не только порадует вас мягкой текстурой, но и приятно удивит легкостью приготовления.

Данный пирог, не содержащий муки, готовится всего за полчаса, что делает его отличным выбором для занятых дней. Если хотите побаловать себя и близких, этот рецепт обязательно займет достойное место в вашей кулинарной книге, советует ИА KrasnoyarskMedia

Ингредиенты:

  • 400 г очищенной тыквы
  • 3 яйца
  • 200 г творога
  • 100 мл растительного масла (или растопленного сливочного масла)
  • 100 г сахара (по вкусу)
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. ванильного экстракта (по желанию)
  • Щепотка соли
  • Корица (по желанию)  

Приготовление:

  1. Подготовка тыквы: Нарежьте тыкву кубиками и отварите или пропарьте до мягкости (около 10-15 минут). Полностью слейте воду и измельчите тыкву в пюре с помощью блендера до получения однородной массы.
  2. Смешивание ингредиентов: В глубокой миске соедините тыквенное пюре, яйца, творог, растительное масло, сахар, разрыхлитель, ванильный экстракт, щепотку соли и, если хотите, корицу. Перемешайте все тщательно венчиком или блендером до однородности.
  3. Выпекание: Разогрейте духовку до 180 °C. Вылейте тесто в форму для выпекания, предварительно смазав ее маслом или выстелив пергаментом и разровняйте.
  4. Готовка пирога: Поставьте форму в нагретую духовку и выпекайте около 25-30 минут, пока верх пирога не станет золотистым. Проверьте готовность деревянной палочкой — она должна выйти сухой.
  5. Охлаждение и подача: Перед нарезкой дайте пирогу немного остыть. Перед подачей можно посыпать его сахаром или полить медом.

Приятного аппетита!

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