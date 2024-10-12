Аномальная жара в декабре: синоптики предупредили о сюрпризах, которые подготовила зима 2024

Фото из архива "Про Город"

Зима 2024 года в Москве, по словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, предвещает быть довольно мягкой и теплой. Источник сообщает, чего можно ожидать от декабрьской погоды в столице. Тишковец утверждает, что в декабре 2024 года средняя температура в Москве поднимется на 3 градуса выше обычной климатической нормы.

С его слов, декабрь будет теплым, в то время как январь превзойдет норму на 5-7 градусов, а февраль будет теплее на 1-2 градуса. Кроме того, количество осадков может быть на 20-30% больше чем обычно.

World Weather предсказывает, что в декабре температура будет варьироваться от -5 до -10 градусов с вероятными периодами более низких температур, а также значительным количеством осадков.

Согласно «Яндекс.Погода», декабрь в Москве традиционно самый снежный и ветреный. Средняя температура днем около -3 градусов; ожидается около 19 дней со снегопадом и 12 облачных дней, при этом интенсивные снегопады случаются редко.

Исторические данные показывают, что за последние десять лет в декабре в Москве было 19 дней с длительными осадками и 12 дней с переменной облачностью.

Что касается первого снега, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд высказался, что давать точные прогнозы пока рано. Напомнил, что по народным приметам, октябрьский снег обычно не задерживается.

Однако руководитель центра прогнозов «METEO» Александр Шувалов отметил, что первый снег обычно приходится на вторую половину октября, так как это явление происходит почти каждый год. Но точные прогнозы доступны лишь за пять дней до события.