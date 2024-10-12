На какую высоту обрезать розы перед зимой: секретные методы ухода за королевой цветов — советы от опытных садоводов

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На самом деле, отсутствие обрезки роз может значительно повысить их шансы успешно перенести зиму. Недавно моя родственница целый день посвятила уходу за своими розами, удаляя листья, цветы и стебли. Теперь они стоят без защиты под холодным ветром, ожидая укрытия.

Розы, которые не были обрезаны, будут в более выгодном положении после зимнего периода. Сохранив надземную часть, они сумеют накопить больше питательных веществ, что позволит им быстрее начать расти с приходом весны.

Кроме того, такие растения не испытывают стресс от обрезки, что способствует укреплению их иммунитета. Длинные стебли дают больше цветочных почек, поэтому можно ожидать больше цветов.

Если вы заметили, что некоторые части роз повреждены или больны, в таком случае стоит произвести санитарную обрезку, удалив лишь проблемные места. После этого важно применить специальные средства, защищающие растения от болезней.