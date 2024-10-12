«От 60 лет и старше»: с 13 октября для пенсионеров действует новая льгота

Фото из архива "Про Город"

С первых дней октября для пенсионеров, достигших 60-летия, появилась новая льгота, которая значительно облегчит внутренние поездки. Теперь люди пожилого возраста могут получать специальную скидку на билеты для поездов дальнего следования, что сделает путешествия более доступными и комфортными.

Это нововведение распространяется на всех пенсионеров России, и размер скидки составляет 15%. Для её получения нужно лишь предъявить паспорт — это можно сделать как при покупке билета в кассе, так и онлайн, введя требуемые данные. Скидка применяется автоматически, что упрощает процесс её использования.

Стоит подчеркнуть, что эта скидка действует только на дальние поездки и для купейных вагонов. Таким образом, путешествия между большими городами становятся более удобными и выгодными. Однако в праздничные дни и в некоторые пиковые сезоны льгота может не распространяться, и это следует учитывать при планировании поездок.