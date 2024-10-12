С 13 октября во всех школах РФ отменят популярный предмет - дети злятся, а учителя ликуют

Фото из архива "Про Город"

Министерство просвещения РФ намерено внести изменения в государственные образовательные программы для начального, основного и среднего общего образования. Согласно проекту указа, размещенному 18 сентября 2024 года, планируемые изменения затронут несколько значимых элементов учебного процесса, сообщает источник.

Поправки в программу физической культуры

Одним из предложенных изменений является корректировка программы «Физическая культура». Планируется исключить такие виды спорта, как гольф и чир-спорт, из переменных спортивных модулей. Это решение связано с необходимостью более рационального использования учебного времени и акцентированием внимания на более традиционных и популярных в школах видах спорта.

Изменение терминов

Также в проекте предусматривается замена некоторых терминов в учебниках на более понятные для учеников формулировки. Например, слова «гендерный», «толерантность», «буллинг» и «семейное насилие» будут заменены на термины, которые легче воспринимаются школьниками разных возрастов. Эта инициатива направлена на упрощение понимания сложных социальных и психологических тем в учебной программе.

Внедрение поурочного планирования

Еще одной значительной инновацией станет введение поурочного планирования для практических предметов. Это позволит более четко структурировать учебный процесс, обеспечивая педагогам возможность лучше планировать занятия и эффективно подходить к освоению материала. Поурочное содержание поможет учителям быстро реагировать на успехи и трудности учеников, что приведет к повышению общей результативности обучения.

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