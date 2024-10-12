Один житель Коми съедает около 11 килограммов дынь и арбузов за год

На одного жителя Коми приходится около 11 килограмм арбуза. Об этом сообщает Комистат. Арбузно-дынный сезон — это время года, которого с нетерпением ждут многие любители свежих фруктов. Он традиционно начинается в разгар летнего зноя, когда природа дарит нам обилие солнечных лучей и теплых дней. Именно в этот период арбузы и дыни достигают своей наивысшей зрелости, радуя нас сочностью и насыщенностью вкуса.

В 2023 году статистика показала, что популярность этих освежающих фруктов остается на высоком уровне среди населения Коми. Среднее потребление арбузов и дынь достигло 11 килограммов на одного человека. Любопытно отметить, что жители городов проявляют больший интерес к этим сезонным дарам природы по сравнению с сельским населением. Городские жители в среднем съедают около 12 килограммов арбузов и дынь, тогда как в сельской местности этот показатель составляет примерно 9 килограммов на человека.