Закопала лавровый лист на участке — и душе стало спокойнее: проверенный способ, который радует много лет
- 07:13 12 октября
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- Инга Межевикина
Лавровый лист не только нашел применение в кулинарии, но и оказался полезным для садоводства. Каждый октябрь я закапываю его на своем огороде, и результат всегда впечатляет, сообщает источник.
Вот несколько основных аспектов его использования в саду:
Преимущества лаврового листа для почвы:
Улучшение структуры почвы: закопав три лавровых листа на глубину около 5 см, можно обогатить землю такими микроэлементами, как железо, марганец, селен, фосфор, магний и кальций. Это создает благоприятные условия для развития растений.
Защита от вредителей: эфирные масла в лавровом листе эффективно отпугивают вредителей и освежают запах почвы, содействуя более здоровой окружающей среде для растений.
Профилактика заболеваний: фитонциды и дубильные вещества лаврового листа помогают сдерживать рост патогенных грибов и бактерий, оберегая растения от болезней.
Как применять лавровый лист в саду:
Закопка: всего несколько лавровых листьев, закопанных в почву, способны улучшить её качество и защитить от вредителей.
Отвар для полива: можно приготовить удобрение на основе отвара лаврового листа. Для этого:
- Прокипятите 5 лавровых листьев в 1 литре воды.
- Разбавьте полученный отвар в 9 литрах чистой воды.
- Используйте этот раствор для полива грядок после сбора урожая, чтобы улучшить почвенное состояние.
Применение лаврового листа в садоводстве — это доступный и действенный способ повысить урожай и укрепить здоровье ваших растений!