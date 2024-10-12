В Коми дорожает 92-й и 98-й бензин

Стоимость автомобильного бензина в Коми возросла на 0,3 процента. Об этом сообщает Комистат.

В регионе стоимость дизельного топлива остаётся неизменной. За неделю с 1 по 7 октября 2024 года в Коми подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-98. Марка АИ-95 остаётся в стабильной цене: 57,2 рубля за литр в Сыктывкаре и 56,98 руб/литр в Ухте.