В Коми дорожает 92-й и 98-й бензин
- 09:00 12 октября
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- Анастасия Амелькина
Стоимость автомобильного бензина в Коми возросла на 0,3 процента. Об этом сообщает Комистат.
В регионе стоимость дизельного топлива остаётся неизменной. За неделю с 1 по 7 октября 2024 года в Коми подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-98. Марка АИ-95 остаётся в стабильной цене: 57,2 рубля за литр в Сыктывкаре и 56,98 руб/литр в Ухте.
Сейчас в среднем литр бензина марки АИ-98 в Коми стоит 77 рублей 79 копеек, что на 50 копеек выше, чем неделю назад. Также на 31 копейку выросла средняя стоимость 95 бензина.
Цена на дизельное топливо в регионе остаётся стабильной с августа. Актуальные цены на топливо в Республике:
Сыктывкар
Марка АИ-92 - 49,44 рублей за литр
Марка АИ-95 - 57,20 рублей за литр
Марка АИ-98 и выше - 78,18 рублей за литр
Дизельное топливо - 66,25 рублей за литр
Ухта
Марка АИ-92 - 50,11 рублей за литр
Марка АИ-95 - 56,98 рублей за литр
Марка АИ-98 и выше - 78,48 рублей за литр
Дизельное топливо - 66,58 рублей за литр
Воркута
Марка АИ-92 - 53,48 рублей за литр
Марка АИ-95 - 56,97 рублей за литр
Дизельное топливо - 68,57 рублей за литр