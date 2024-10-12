В Коми сохраняется магнитная буря

Ученый предупредил об усилении магнитной бури в России из-за выбросов плазмы. Об этом пишут РИА Новости.

Специалист рассказал, что выбросы плазмы достигли Земли, что приведет к усилению магнитной бури. В результате мощной солнечной вспышки плазма достигла нашей планеты, вызывая значительное усиление магнитной бури. Об этом сообщил Сергей Богачёв, глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в интервью РИА Новости в четверг.

Он же ранее проинформировал, что в результате солнечной активности к нашей планете приближается крупное облако плазмы.

"Выбросы плазмы от вчерашней вспышки X-класса достигли Земли. По данным мировых магнитных обсерваторий, сейчас фиксируется планетарная магнитная буря третьего уровня, и в ближайшие 1-2 часа она может усилиться", — заявил Богачёв.

Специалист также отметил, что зона полярных сияний расширяется от полярного круга в сторону средних широт. Именно поэтому можно было наблюдать данное явление в Коми.