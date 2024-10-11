Что, будем разбираться: в Коми мужчина с ружьем угрожал родному сыну убийством

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывдинском районном суде завершилось рассмотрение обвинительного дела против 67-летнего жителя Коми. Согласно информации, предоставленной республиканской прокуратурой, мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия) и частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Государственное обвинение представлял прокурор Сыктывдинского района.

Судья установил, что житель Выльгорта с 2010 года и до июля 2024 года хранил на своей территории ружье марки "ИЖ-ЗК" незаконно. Это стало известно правоохранительным органам после инцидента, в ходе которого мужчина проявил агрессивные действия по отношению к своему сыну и невестке.

Инцидент произошел 6 июля 2024 года, когда сын вместе с женой и двумя детьми посетил отца. Между родственниками возник спор из-за вещей, которые старший мужчина считал неподобающими для использования без его разрешения. В результате конфликта сын вышел в сарай.

Находясь под воздействием алкоголя, 67-летний мужчина негативно отреагировал на поступки членов семьи. Вооружившись ружьем, он вошел в сарай и направил его на близких, заявив: "Что, будем разбираться! ". После того как сын сумел обезвредить агрессивного родителя, прозвучал выстрел. Подоспевшие внуки помогли скрутить нарушителя.

Обвиняемый признал свою вину по обоим инцидентам и вместе с потерпевшими просил закрытия дела по статье 119 УК РФ за примирением с противоположной стороной. Суд отказался удовлетворить это ходатайство и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы. Контроль за исполнением наказания будет возложен на уголовно-исполнительную инспекцию.