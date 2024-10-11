Один раз посеял и забыл – 4 многолетника, которые я никогда не трогаю, а жду, когда перезимуют

Каждый садовод желает иметь растения, требующие минимального ухода, но при этом радующие взгляд своей привлекательностью. Многолетники — это именно те культуры, которые можно посадить единожды и на время забыть о них.

Они хорошо переносят зимние месяцы и весной с нетерпением ждут, когда вы вернётесь с инструментами для обрезки. В данной статье рассмотрим четыре таких многолетника, которые станут настоящим сокровищем для вашего участка.