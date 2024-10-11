Один раз посеял и забыл – 4 многолетника, которые я никогда не трогаю, а жду, когда перезимуют
- 07:13 11 октября
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- Инга Межевикина
Каждый садовод желает иметь растения, требующие минимального ухода, но при этом радующие взгляд своей привлекательностью. Многолетники — это именно те культуры, которые можно посадить единожды и на время забыть о них.
Они хорошо переносят зимние месяцы и весной с нетерпением ждут, когда вы вернётесь с инструментами для обрезки. В данной статье рассмотрим четыре таких многолетника, которые станут настоящим сокровищем для вашего участка.
Лаванда
Что делает её хорошим выбором: Лаванда — это не только эффектное растение с насыщенными фиолетовыми цветами, но и ароматное, привлекающее пчёл и бабочек, обладающее успокаивающим эффектом. Уход: Лаванда легко переживает зимние холода и не нуждается в особом уходе. Весной достаточно подрезать старые стебли до уровня новых веток.
Хоста
Что делает её хорошим выбором: Хоста — оптимальное растение для теневых зон. Её большие листья могут быть зелёных, голубых или даже жёлтых оттенков. Уход: Хосту не требуется часто поливать, и она хорошо переносит зиму. Весной достаточно убрать сухие листья и при необходимости разделить кусты.
Флокс
Что делает его хорошим выбором: Флоксы восхищают яркими цветами, которые цветут с конца весны до осени, и отлично подходят для цветочных композиций. Уход: Флоксы зимуют без затруднений и не требуют особого внимания. Весной достаточно срезать старые стебли, чтобы дать возможность новым побегам.
Гейхера
Что делает её хорошим выбором: Гейхера отличается декоративными листьями с оттенками от зелёного до бордового, а её цветы привлекают насекомых. Уход: Она легко переносит зимние условия и не нуждается в частом поливе. Весной достаточно удалить сухие листья и при необходимости подрезать старые стебли, пишет cheb-live.ru.