Чёрная полоса позади, впереди - исполнение желаний: Глоба поделилась, кто из знаков расцветет для нового этапа в жизни

Фото из архива "Про Город"

Известная астролог Тамара Глоба предоставила предсказания на ближайшее время для некоторых зодиакальных знаков. Согласно ее прогнозам, определенные участники зодиакального круга получат отличные шансы для исполнения их желаний и достижения личных целей. Разберемся, кто из них столкнется с важными переменами.

Овен

Овнам предстоит важный этап: все прежние трудности останутся позади. Глоба утверждает, что этот знак зодиака обнаружит в себе новые способности. Сейчас идеальный момент для воплощения давно задуманных проектов и планов. Овны почувствуют мощный поток энергии, что поможет им уверенно продвигаться вперед и добиваться поставленных целей.

Рак

Тамара Глоба предрекает Ракам время эмоционального возрождения. Старые тревоги и стрессы постепенно исчезнут, уступив место гармонии и внутреннему покою. Это удачный период для укрепления семейных связей и создания крепких отношений. Ракам удастся раскрыть свои творческие способности и найти новые источники вдохновения.

Весы

Весам предстоит время расцвета обаяния и налаживания общих интересов с другими. Глоба отмечает, что сейчас подходящий момент для заведения деловых связей и карьерного роста. Весы смогут легко разрешать любые разногласия благодаря своей дипломатичности и природному обаянию.

Козерог

Козероги столкнутся с активной фазой личностного и профессионального развития. Все трудности, казавшиеся непреодолимыми, станут легко разрешимыми. Глоба советует Козерогам проявлять инициативу и не уклоняться от ответственности — это приведет к значительным достижениям в карьере и улучшению финансового благополучия.

Рыбы

Рыбы находятся на пороге духовного роста и открытия новых перспектив. По словам астролога, данный знак будет интуитивно находить верные решения в сложных ситуациях. Этот момент отлично подходит для самопознания, медитации и творчества. Рыбы раскроют свои скрытые таланты и, возможно, найдут истинное призвание.