В Сыктывкаре местного жителя осудят за кражу велосипеда

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре полицейским удалось раскрыть случай кражи велосипеда, о чем проинформировала пресс-служба МВД по Республике Коми. В УМВД России по г. Сыктывкар поступил сигнал от 35-летнего жителя города о краже его велосипеда, оцененного в 20 тысяч рублей.

Мужчина подробно рассказал, что оставил велосипед на ночь в подъезде на лестничной площадке, но утром его там не обнаружил.

Полицейские, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Сыктывкара с судимостью в прошлом. Подозреваемый признался, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попал в подъезд к приятелям, но встретить его никто не вышел. Заметив незакрепленный велосипед, он решил "одолжить" его для поездки домой.