В Сыктывкаре местного жителя осудят за кражу велосипеда
- 06:30 10 октября
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре полицейским удалось раскрыть случай кражи велосипеда, о чем проинформировала пресс-служба МВД по Республике Коми.
В УМВД России по г. Сыктывкар поступил сигнал от 35-летнего жителя города о краже его велосипеда, оцененного в 20 тысяч рублей.
Мужчина подробно рассказал, что оставил велосипед на ночь в подъезде на лестничной площадке, но утром его там не обнаружил.
Полицейские, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Сыктывкара с судимостью в прошлом. Подозреваемый признался, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попал в подъезд к приятелям, но встретить его никто не вышел. Заметив незакрепленный велосипед, он решил "одолжить" его для поездки домой.
Следственное управление возбудило дело против молодого человека на основании ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, причинившая значительный ущерб). Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет. Вскоре имущество вернут его законному владельцу.