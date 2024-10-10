Жуткая вонь из уличного туалета уничтожится за минуту: простые трюки для дачников

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Неприятный запах уличного туалета и выгребной ямы — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие дачники. Однако есть несколько эффективных методов, позволяющих избавиться от запаха или замаскировать его. ИА KrasnoyarskMedia собрало полезные советы для устранения неприятного аромата из дачного туалета.

Причины вони из выгребной ямы

Наполненная нечистотами выгребная яма является идеальной средой для размножения микроорганизмов, которые и вызывают вонь. При повышении температуры воздуха содержимое может начать бродить, что приводит к образованию ядовитых газов. Как следствие, использование дачного туалета становится невозможным из-за неприятного запаха.

Как избавиться от неприятного запаха уличного туалета

1. Засыпать крапиву

Листья жгучей крапивы, разлагаясь под действием бактерий, могут значительно уменьшить вонь из дачного туалета. Рекомендуется еженедельно бросать небольшой пучок зелени в выгребную яму, чтобы крапива успела разложиться.

2. Бросить пряности

Ароматные пряные травы, такие как базилик и мята, способны "заглушить" неприятные запахи. Чтобы замаскировать запах, пучок трав нужно бросать в выгребную яму раз в неделю.

3. Бросить ботву помидоров

Томатная ботва и листья томатов эффективно нейтрализуют неприятный запах уличного туалета. Кроме того, аромат томатной ботвы помогает отпугнуть мух.

4. Засыпать древесные опилки

Для устранения неприятных запахов из выгребной ямы можно засыпать опилки. Однако следует избегать старых ветхих бревен, так как их свойства ухудшаются. Лучше использовать опилки из хвойных или фруктовых деревьев.

5. Добавить торф

Торф не нейтрализует вонь, но отлично впитывает запахи. Однако стоит учитывать, что выгребная яма заполняется быстрее.

6. Засыпать полезные бактерии

Существует возможность использования биопрепаратов с полезными бактериями, которые находятся в спящем состоянии. Эти средства бывают в виде таблеток, жидкости или порошка и добавляются в выгребную яму. В благоприятной среде бактерии просыпаются и размножаются, разлагая органические отходы на воду и осадок.

7. Выкачать органические отходы

Регулярная чистка выгребной ямы — важный этап ухода за дачным туалетом, так как содержимое не исчезает само по себе. Частота чистки зависит от регулярности пользования, размеров ямы и количества жителей, которые ею пользуются.