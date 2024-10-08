Ещё одно бабье лето и температура +20: синоптики обрадовали россиян новым прогнозом погоды на октябрь

Фото из архива "Про Город"

Начиная с завтрашнего дня, небольшое, но активное атмосферное явление, пришедшее от Балтийского моря, ухудшит погодные условия. Оно принесет в столицу дождливую погоду и понижение температуры до +14…+16 градусов, что на шесть-семь градусов ниже, чем сутками ранее.

Такая погода, как сообщает источник, сохранится на текущей неделе. В Подмосковье возможно понижение температуры до -2 градусов ночью, но в Москве отрицательные температуры не ожидаются.

На следующей неделе, несмотря на ожидания октября, метеорологи предсказывают потепление. С 9 октября, в среду, температура поднимется до +18…+20 градусов, и к выходным стабилизируется около +15…+16 градусов, без ночных заморозков.