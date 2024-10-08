Ещё одно бабье лето и температура +20: синоптики обрадовали россиян новым прогнозом погоды на октябрь
- 21:30 8 октября
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- Инга Межевикина
Начиная с завтрашнего дня, небольшое, но активное атмосферное явление, пришедшее от Балтийского моря, ухудшит погодные условия.
Оно принесет в столицу дождливую погоду и понижение температуры до +14…+16 градусов, что на шесть-семь градусов ниже, чем сутками ранее.
Такая погода, как сообщает источник, сохранится на текущей неделе. В Подмосковье возможно понижение температуры до -2 градусов ночью, но в Москве отрицательные температуры не ожидаются.
На следующей неделе, несмотря на ожидания октября, метеорологи предсказывают потепление. С 9 октября, в среду, температура поднимется до +18…+20 градусов, и к выходным стабилизируется около +15…+16 градусов, без ночных заморозков.
Такое потепление связано с приходом тёплого атмосферного фронта из Южной Европы, который принесет с собой более стабильные и мягкие погодные условия. Жители столицы и Подмосковья смогут насладиться более комфортной температурой и солнечными днями, что создаст благоприятные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Также это время будет подходящим для садово-огородных работ, поскольку отсутствие заморозков позволит завершить сезонные работы без спешки.