Житель Коми вернул транспортной компании расходы за обучение

Фото УФССП по Коми

В Коми бывший студент железнодорожного направления возместил компании затраты на свое обучение. Об этом сообщает "Комиинформ". По данным Управления Федеральной службы судебных приставов Коми, житель Корткеросского района решил отказаться от карьеры в железнодорожной сфере, несмотря на планируемое ранее обучение. Транспортная компания, оплачивавшая его учебу, потребовала компенсировать затраченные средства. В Отделение судебных приставов по Корткеросскому району был передан исполнительный документ на взыскание суммы в размере 173 тысячи рублей.

Судебный пристав выслал должнику извещение о начале исполнительного производства через портал Госуслуг, которое тот сразу же прочитал. Также быстро в личном кабинете на портале молодой человек загрузил квитанцию, подтверждающую оплату за обучение по реквизитам транспортной компании. Благодаря электронному обмену документами, с момента начала исполнительного производства до его завершения прошло всего 24 часа.