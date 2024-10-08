Выяснилось, какие специалисты наиболее востребованы в Коми в октябре

Специалисты hh.ru провели анализ состояния трудового рынка в Коми за последний месяц и выявили, какие профессиональные области наиболее популярны у местных нанимателей. Об этом сообщает "Комиинформ".

Из исследования следует, что за последние 30 дней в Коми работодатели разместили более 3, 6 тысячи вакансий, что на 19% выше, чем в прошлом году. В настоящее время самый высокий интерес работодателей приходится на специалистов по стратегии, консалтинг и инвестиционную деятельность. По сравнению с предыдущим годом в регионе спрос на таких профессионалов увеличился на 107%.