Выяснилось, какие специалисты наиболее востребованы в Коми в октябре
- 20:15 8 октября
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- Инесса Богатая
Специалисты hh.ru провели анализ состояния трудового рынка в Коми за последний месяц и выявили, какие профессиональные области наиболее популярны у местных нанимателей. Об этом сообщает "Комиинформ".
Из исследования следует, что за последние 30 дней в Коми работодатели разместили более 3, 6 тысячи вакансий, что на 19% выше, чем в прошлом году. В настоящее время самый высокий интерес работодателей приходится на специалистов по стратегии, консалтинг и инвестиционную деятельность. По сравнению с предыдущим годом в регионе спрос на таких профессионалов увеличился на 107%.
На втором месте по востребованности оказались специалисты в финансовой сфере и бухгалтерии, с ростом спроса на 73% по отношению к 2023 году. Также отмечается увеличение потребности в IT-специалистах на 68%.
Одновременно с этим наблюдается снижение интереса работодателей Коми к фитнес-тренерам, косметологам и другим профессионалам спортивно-красивой индустрии, которые востребованы на 46% меньше, чем в прошлом году. На 45% уменьшилось количество вакансий для работников творческой сферы и на 36% для специалистов в области страхования.