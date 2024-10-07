Сломанная ключица и травмы головы: девятилетний ребенок попал в больницу после аварии на трассе в Коми

Фото Комитета ГО и ЧС по Республике Коми

В Прилузском районе произошло столкновение автомобиля Nissan Qashqai с двумя крупноразмерными грузовиками. Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Республики Коми, происшествие зафиксировали вчера, 6 октября, в пол-одиннадцатого утра. 39-летняя женщина за рулем Nissan направлялась из Сыктывкара в Киров. На 646-м километре трассы "Вятка" водитель попыталась обогнать идущий впереди транспорт, выехав на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра.

В это же время на встречной полосе один из большегрузов выполнил аналогичный маневр. В результате касательного контакта с грузовиком марки Mercedes-Benz легковой автомобиль затормозил, но затем врезался во второй грузовик марки FAW, после чего съехал в правый кювет по ходу движения.

В результате дорожного происшествия водитель Nissan получил травмы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, а также ушиб грудной клетки слева. Ее госпитализировали. В ведомстве отметили, что в момент аварии пострадавшая была пристегнута ремнем безопасности. У девятилетней пассажирки медики обнаружили черепно-мозговую травму, переломы левой ключицы и правого бедра. Ребенка также доставили в больницу. От более серьёзных травм его спасло удерживающее устройство.