Большинство сыктывкарцев не боится ковида и гриппа

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Платформа Superjob провела исследование среди жителей Сыктывкара, чтобы узнать, как они относятся к угрозе сезонных инфекций. В опросе участвовали работающие и экономически активные сыктывкарцы.

Выяснилось, что 38% жителей тревожит перспектива заразиться коронавирусом: 7% из них испытывают сильный страх, в то время как 31% отмечают лишь легкую обеспокоенность. Женщины более настороженно относятся к инфекциям, чем мужчины: 43% против 33% соответственно. Более того, среди женской аудитории втрое больше тех, кто испытывает сильный страх — 9% против 5%. Страх ковида также более выражен у людей старше 45 лет, среди которых опасается каждый второй.

Хотя волна заболеваемости коронавирусом постепенно спадает, эксперты Роспотребнадзора прогнозируют скорый рост заболеваемости гриппом. Исследование показывает, что грипп беспокоит столько же респондентов, сколько и ковид — 38%. Однако те, кто испытывает мощный страх перед гриппом, составляют меньшую долю — 4% по сравнению с 7% очень обеспокоенных коронавирусом. Интересно, что более молодые участники опроса, в возрасте до 34 лет, проявляют наибольшую озабоченность по поводу гриппа, составляя 44% этой возрастной группы.