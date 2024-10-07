Суд забрал дачу у сыктывкарца за долги

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарец лишился дачи из-за долгов перед приставами. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Коми. По информации ведомства, адвокат стороны защиты в ходе судебного разбирательства выразил несогласие с исковыми требованиями, пояснив, что планируется погашение налоговой задолженности. Суд установил, что на основании распоряжения налогового ведомства приставом инициировано исполнительное производство, направленное на взыскание 275, 500 рублей в пользу управления Федеральной налоговой службы по Республики Коми.

В процессе проведения исполнительных мероприятий выяснилось, что необходимых для уплаты долга средств у должника нет, однако мужчина имеет в собственности земельный участок с постройкой в садовом товариществе, доступных для взыскания.