В Коми придут первые снегопады

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

7 октября погодные условия в Коми будут варьироваться: в целом ожидается облачная погода с прояснениями. Как сообщили в региональном ЦГМС, в ночные часы в северных и восточных частях республики возможен небольшой снег, а на самом северо-востоке ожидается умеренный снегопад. В остальных районах в это время вероятность осадков минимальна.

В ночное время и по утрам местами возможно образование тумана. Дневные часы принесут осадки в западную часть региона: сначала снег, который постепенно перейдет в дождь. На северо-западе возможен сильный мокрый снег, в то время как на крайнем юго-западе осадки маловероятны. В восточных районах прогнозируются лишь небольшие осадки в виде мокрого снега или снега.

Ветер будет дуть преимущественно с северо-западного и западного направлений, постепенно переходя на южную четверть со скоростью 6-11 м/с. В некоторых местах порывы могут достигать 12-14 м/с. На крайнем северо-востоке ветер усилится до 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с, что приведет к метели. Ночная температура составит от 0 до -5 градусов, дневная колеблется от -1 до +4 градусов, а на юге - от +5 до +10°С.