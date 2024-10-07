В Коми 20-летняя девушка предстанет перед судом из-за тяжелых наркотиков

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми завершено расследование дела в отношении 20-летней жительницы Ижемского района. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Как уточнили в ведомстве, девушку вовлекли в деятельность преступного сообщества, специализирующегося на торговле запрещёнными веществами.

В июне 2024 года ей передали около 20 граммов мефедрона - синтетического наркотика. Её задачей было разместить наркотики в скрытых местах в Сыктывкаре и его окрестностях для дальнейшей продажи. Однако планы обвиняемой "сорвались", когда 27 июня 2024 года она попала в руки сотрудников полиции.

В настоящий момент горожанку задержали. Ей предъявлено обвинение в попытке незаконной продажи наркотиков через электронные средства и интернет в составе организованной группы.