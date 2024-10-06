У сыктывкарцев страх заразиться ковидом снизился до уровня боязни гриппа

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По данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, 6 из 10 жителей Сыктывкара не испытывают страха перед сезонными инфекциями, такими как коронавирус или грипп. Исследование показало, что экономически активное население города в целом спокойно воспринимает угрозу заражения, хотя между разными возрастными группами и полами наблюдаются существенные различия в уровне тревожности.

Так, 38% сыктывкарцев заявили, что опасаются заразиться коронавирусом. Из них 7% сообщили о сильном страхе перед инфекцией, а 31% — о небольшой обеспокоенности. Женщины оказались более склонны к страху перед COVID-19, чем мужчины. Среди представительниц прекрасного пола 43% испытывают тревогу по поводу возможного заражения, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 33%. Особенно остро переживают женщины в возрасте старше 45 лет, где доля тех, кто очень боится вируса, достигает 9%.

Интересно, что страх перед гриппом в городе Сыктывкар почти равен страху перед коронавирусом. Тоже 38% опрошенных признались, что опасаются гриппа, однако доля тех, кто сильно боится этой болезни, несколько ниже, чем в случае с COVID-19 — всего 4%. Наибольшую обеспокоенность вирусом гриппа проявляют жители до 34 лет, среди которых 44% испытывают страх перед этой инфекцией.

Несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу обеих инфекций, большинство сыктывкарцев демонстрируют уверенность в своем здоровье. 62% респондентов заявили, что не боятся ни коронавируса, ни гриппа. Эти данные подтверждают, что значительная часть горожан не поддается панике и спокойно воспринимает возможность столкновения с сезонными болезнями.