Спектакль коми театра "Жизнь с привилегиями "навечно" завершил отбор на онлайн показ

Фото Нацтеатра Коми

Спектакль Национального музыкально-драматического театра Республики Коми "Жизнь с привилегиями "навечно" был удостоен чести пройти конкурсный отбор на проведение онлайн-трансляций культурных мероприятий 2024 года. Это значительное событие в культурной жизни региона, которое стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта "Культура". Театральное искусство Республики Коми вновь получает широкое признание на всероссийском уровне.

Каждый год в рамках этого проекта проводится не менее 100 онлайн-трансляций наиболее значимых культурных событий. Все они становятся доступны на портале "Культура.РФ" благодаря финансированию из федерального бюджета. В случае с "Жизнью с привилегиями "навечно", за счет этих средств будет обеспечена работа съемочной группы, прямая трансляция спектакля на портале и в социальных сетях, а также постпродакшн: чистовой монтаж и последующая публикация видеозаписи.

Документальная драма по пьесе Николая Волохова, которая легла в основу спектакля, уже давно зарекомендовала себя как произведение высокого уровня. Премия Правительства Республики Коми, победа на VII Республиканском театральном конкурсе им. С.Е. Ермолина и Гран-при Международного конкурса пьес по истории и культуре российских немцев "Театральная летопись" лишь подчеркивают его значимость. История одной семьи, прожившей десятилетия на севере после депортации, затрагивает судьбы тысяч людей, которые оказались в подобных обстоятельствах.

Постановка театра уже успела завоевать сердца зрителей не только в Республике Коми, но и за ее пределами. Спектакль показывали в Кирове, Ижевске, Котласе, Ханты-Мансийске, Москве, Элисте, что свидетельствует о его популярности и востребованности. Теперь, благодаря онлайн-трансляции, его смогут увидеть люди по всей России.