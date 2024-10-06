КСП Коми проверит программы переселения сыктывкарцев

В 2024 году Контрольно-счётная палата (КСП) Республики Коми активизировала проверки эффективности и законности использования бюджетных средств, направленных на реализацию республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы". Данная программа является ключевым элементом региональной политики в сфере улучшения жилищных условий для граждан, проживающих в аварийных домах, и требует строгого контроля за целевым расходованием средств.

Плановые проверки, инициированные по предложению прокуратуры Коми, были включены в программу работы КСП на 2024 год и затронули несколько муниципалитетов. Среди них – Корткеросский и Сыктывдинский районы, где уже выявлены определённые недочёты в ходе реализации программы. В частности, внимание уделяется тому, как именно распределяются бюджетные средства и насколько качественно и своевременно выполняются строительные работы, связанные с переселением граждан.