В Коми похитили 2 млн рублей, предназначенных на приют для животных

Фото редакции

В Инте завершился судебный процесс по делу о растрате субсидии, выделенной на создание приюта для бездомных животных. Интинский городской суд вынес приговор в отношении четверых местных жителей, причастных к хищению части государственных средств, предназначенных для реализации социальной программы. В ходе рассмотрения дела были раскрыты детали мошеннической схемы, которая позволила фигурантам незаконно присвоить значительную сумму.

Как стало известно, в 2022 году один из участников дела обратился в Министерство сельского хозяйства Республики Коми с заявлением о предоставлении субсидии. Средства предназначались для финансового обеспечения расходов на создание приюта для бездомных животных. Инициатор программы получил на счет 2 миллиона рублей, выделенных для реализации проекта по содержанию животных без владельцев. Однако вместо того, чтобы направить все средства на благие цели, фигурант вступил в сговор с приятелями, чтобы похитить часть денег.

Согласно материалам дела, для того чтобы придать своим действиям видимость законности, злоумышленники заключили фиктивный договор на поставку оборудования и выполнение работ, которые на самом деле не были осуществлены. В договоре содержались недостоверные сведения о якобы оказанных услугах, что позволило мошенникам обосновать свои действия перед контролирующими органами.

На судебном заседании один из участников преступной группы, который был получателем субсидии, полностью признал свою вину. Он заявил, что осознал всю серьезность своих действий и уже начал частично возмещать причиненный ущерб. Однако остальные подсудимые продолжали настаивать на своей невиновности, отрицая причастность к мошеннической схеме. Впрочем, следственные органы собрали достаточно доказательств для того, чтобы суд признал вину всех участников дела.

Интинский городской суд вынес решение о наказании для фигурантов. Основной обвиняемый, который признал свою вину, получил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком на тот же период. Это решение было принято с учетом того, что подсудимый частично погасил причиненный ущерб и сотрудничал со следствием. Остальные участники преступной группы получили наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года с удержанием 10% заработной платы в доход государства.