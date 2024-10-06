Без крова осталась многодетная семья из Коми, людям требуется помощь
- 20:08 6 октября
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- Дмитрий Толстенёв
6 октября многодетная семья Пахтеевых из села Грива Койгородского района осталась без крова из-за пожара, который полностью уничтожил их дом. Об этом сообщает местная газета "Новая жизнь".
Стихия разыгралась в то время, когда в доме никого не было, однако это не спасло имущество семьи. Пахтеевы лишились всего — жилья, одежды, документов. Сейчас они остро нуждаются в помощи.
Пожарные прибыли на место возгорания, но огонь уже охватил весь дом, и спасти его не удалось. Семья, состоящая из пятерых человек, осталась без крыши над головой. В доме жили трое детей — мальчик 15 лет, девочка 11 лет и мальчик 8 лет. По счастливой случайности никто не пострадал, но материальные потери оказались катастрофическими. Пожар лишил Пахтеевых всего необходимого для жизни, включая одежду, школьные принадлежности и даже документы.
Сейчас Пахтеевы нуждаются в самой неотложной помощи. Им необходимы предметы первой необходимости, одежда и школьные принадлежности для детей. Любая помощь будет бесценной для семьи, оказавшейся в такой трудной ситуации. Местные жители уже начали собирать вещи для погорельцев, а все неравнодушные могут принести помощь в школу, где учатся дети, или передать её родственникам семьи.
Особое внимание обращено на помощь детям, которые продолжают посещать школу, несмотря на сложившуюся ситуацию. Мальчику 15 лет, девочке 11 лет и мальчику 8 лет требуются школьные принадлежности — тетради, ручки, учебники и рюкзаки. Эти вещи помогут детям вернуться к привычной жизни, хотя бы в школьных стенах, несмотря на утрату дома.
Кроме того, организован сбор материальной помощи. Глава семьи Александр Владимирович Пахтеев принимает пожертвования на свой телефонный номер 89292053981. Все собранные средства пойдут на восстановление утраченного имущества и обеспечение базовых потребностей семьи. Каждый, кто хочет поддержать Пахтеевых, может отправить денежные средства или предложить другую помощь.