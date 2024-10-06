Без крова осталась многодетная семья из Коми, людям требуется помощь

6 октября многодетная семья Пахтеевых из села Грива Койгородского района осталась без крова из-за пожара, который полностью уничтожил их дом. Об этом сообщает местная газета "Новая жизнь".

Стихия разыгралась в то время, когда в доме никого не было, однако это не спасло имущество семьи. Пахтеевы лишились всего — жилья, одежды, документов. Сейчас они остро нуждаются в помощи.