Пожилые люди получили пенсию за октябрь: такого они точно не могли ожидать

Октябрьские пенсии в России оказались гораздо выше прогнозируемых сумм, сообщает специалист в области пенсионного обеспечения Сергей Власов. Перечисления начались 3 октября и производились как на банковские карты, так и через почтовые службы.

Октябрьские пенсии в России оказались гораздо выше прогнозируемых сумм, сообщает специалист в области пенсионного обеспечения Сергей Власов. Перечисления начались 3 октября и производились как на банковские карты, так и через почтовые службы.