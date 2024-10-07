От 4 желаний нужно избавиться после 50 лет — и вторая половина жизни пройдет счастливо: мудрость от Лао-Цзы
- 09:05 7 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Люди, достигшие 50 лет, часто начинают размышлять: «Как же я проживаю свою жизнь?» Выясняется, что можно потратить множество лет на цели, не приносящие удовлетворение и гармонию, а только расшатывающие внутренний мир.
Легендарный китайский мудрец Лао-Цзы выделил 4 желания, от которых стоит отказаться во второй половине жизни.
Жажда мщения. Сходить до уровня обидчика нет смысла, ведь злоумышлятель сам получит по заслугам. Жажда мести разрушает изнутри своего носителя и приводит только к внутреннему разложению.
Стремление к материальному приобретению. Лао-Цзы утверждал: «Истинно богат тот, кто доволен своим настоящим положением. Именно тогда он начинает по-настоящему радоваться жизни. Те же, кто гонится за приобретением вещей, будут как белки в колесе, пока полностью не изнемогут». Погоня за материальными благами бессмысленна, ибо самое драгоценное — это время, а оно невозвратимо.
Постоянное стремление все успеть. Нужно уметь наслаждаться каждым мгновением жизни. Философ указывал на природу как пример: она никогда не торопится, но всегда все успевает сделать в срок.
Желание соответствовать ожиданиям окружающих. Попытка удовлетворить других ведет к личному расстройству. Не нужно ждать одобрения или осуждения — самодостаточный человек сам определяет свою жизнь и не зависит от мнения окружающих.