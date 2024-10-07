От 4 желаний нужно избавиться после 50 лет — и вторая половина жизни пройдет счастливо: мудрость от Лао-Цзы

Люди, достигшие 50 лет, часто начинают размышлять: «Как же я проживаю свою жизнь?» Выясняется, что можно потратить множество лет на цели, не приносящие удовлетворение и гармонию, а только расшатывающие внутренний мир.

Легендарный китайский мудрец Лао-Цзы выделил 4 желания, от которых стоит отказаться во второй половине жизни.