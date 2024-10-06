В Коми построили модульный городок для железнодорожников
- 18:54 6 октября
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- Дмитрий Толстенёв
На станции Елецкая в Республике Коми завершено строительство модульного городка для работников железнодорожной службы. Этот современный комплекс, состоящий из девяти жилых модулей и отдельного модуля-прачечной, рассчитан на 36 человек.
Новый городок стал важным шагом в улучшении условий проживания для сотрудников Елецкой дистанции пути, предоставляя комфортное жилье для тех, кто работает в условиях сурового климата Крайнего Севера.
Каждый жилой модуль предназначен для размещения четырех человек в двухкомнатных помещениях. В комнатах установлена необходимая мебель, а также предоставляется постельное белье. Помимо жилых комнат, каждый модуль оборудован кухней с бытовой техникой и санузлом с душевой кабиной. Все здания подключены к электросети, системам водоснабжения и канализации, что делает жизнь в этих домах комфортной и современной, несмотря на удаленность от крупных населенных пунктов.
Главный инженер Елецкой дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры Руслан Захаров рассказал, что необходимость в создании нового жилья назрела давно. В расположенном рядом общежитии не всегда хватало мест для работников, которые приезжают на «пятидневку» из различных городов Коми, таких как Воркута, Печора, Инта и Ухта. Ранее некоторым сотрудникам приходилось временно проживать в мобильных пунктах обогрева на перегонах, где отсутствовала связь и Интернет. Визит начальника Северной железной дороги Рашида Сайбаталова с инспекцией на линию Чум – Лабытнанги ускорил процесс строительства нового городка. По словам Захарова, это первый модульный комплекс такого типа на Северной железной дороге, и аналогичный существует только на Забайкальской магистрали.
Первые девять работников, проживавшие ранее в общежитии или снимавшие жилье в поселке, уже заселились в модульные строения.