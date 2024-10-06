В Коми построили модульный городок для железнодорожников

На станции Елецкая в Республике Коми завершено строительство модульного городка для работников железнодорожной службы. Этот современный комплекс, состоящий из девяти жилых модулей и отдельного модуля-прачечной, рассчитан на 36 человек.

Новый городок стал важным шагом в улучшении условий проживания для сотрудников Елецкой дистанции пути, предоставляя комфортное жилье для тех, кто работает в условиях сурового климата Крайнего Севера.