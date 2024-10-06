Сыктывкарцев ждет 6-дневка

Фото редакции

Жителей Сыктывкара и Республики Коми в ближайшее время ожидает изменение рабочего графика. Уже в конце октября в регионе наступит шестидневная рабочая неделя. Это связано с переносом одного из рабочих дней в связи с предстоящими праздничными выходными. Второе ноября станет выходным днем, а его отработка перенесена на 30 апреля следующего года. Таким образом, жители Коми смогут насладиться удлиненными майскими праздниками с 28 апреля по 1 мая.

Для тех, кто работает по стандартному графику 5/2, с 28 октября по 2 ноября предстоит интенсивная неделя. Шестидневка станет непростым испытанием для многих трудящихся, однако рабочий день в субботу будет сокращен на один час, что станет небольшим, но приятным бонусом для работников.

Такое решение правительства продиктовано желанием обеспечить жителям республики комфортный отдых во время майских праздников. В эти дни многие традиционно отправляются на природу, дачи или просто проводят время с семьей и друзьями. Благодаря переносу рабочего дня, жители Коми смогут лучше спланировать свой отдых и воспользоваться длинными выходными для восстановления сил и активного времяпрепровождения.

Стоит отметить, что предстоящие изменения коснутся не только октября и ноября. В новогодние праздники 2024–2025 года россиян также ждут длительные выходные. Начав с 29 декабря, они продлятся до 8 января, что предоставит жителям Республики Коми достаточное количество времени для встречи Нового года, отдыха и праздничных мероприятий. Многие жители уже начинают строить планы на это время, бронировать туры или готовиться к встрече праздников в кругу близких.