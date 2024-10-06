Сыктывкарцев ждет 6-дневка
- 16:45 6 октября
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- Дмитрий Толстенёв
Жителей Сыктывкара и Республики Коми в ближайшее время ожидает изменение рабочего графика. Уже в конце октября в регионе наступит шестидневная рабочая неделя.
Это связано с переносом одного из рабочих дней в связи с предстоящими праздничными выходными. Второе ноября станет выходным днем, а его отработка перенесена на 30 апреля следующего года. Таким образом, жители Коми смогут насладиться удлиненными майскими праздниками с 28 апреля по 1 мая.
Для тех, кто работает по стандартному графику 5/2, с 28 октября по 2 ноября предстоит интенсивная неделя. Шестидневка станет непростым испытанием для многих трудящихся, однако рабочий день в субботу будет сокращен на один час, что станет небольшим, но приятным бонусом для работников.
Такое решение правительства продиктовано желанием обеспечить жителям республики комфортный отдых во время майских праздников. В эти дни многие традиционно отправляются на природу, дачи или просто проводят время с семьей и друзьями. Благодаря переносу рабочего дня, жители Коми смогут лучше спланировать свой отдых и воспользоваться длинными выходными для восстановления сил и активного времяпрепровождения.
Стоит отметить, что предстоящие изменения коснутся не только октября и ноября. В новогодние праздники 2024–2025 года россиян также ждут длительные выходные. Начав с 29 декабря, они продлятся до 8 января, что предоставит жителям Республики Коми достаточное количество времени для встречи Нового года, отдыха и праздничных мероприятий. Многие жители уже начинают строить планы на это время, бронировать туры или готовиться к встрече праздников в кругу близких.
Кроме того, майские праздники в 2025 году будут разделены на два периода. Первый отдых начнется 1 мая и завершится 4 мая. После короткой рабочей недели жителей ждут еще одни выходные с 8 по 11 мая. Таким образом, у граждан будет достаточно времени не только для празднования Дня труда и Дня Победы, но и для полноценного отдыха между этими знаменательными датами.