На стройке многоквартирного жилого дома в Коми нашли мигранта без документов

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В Усть-Вымском районе Республики Коми выявлено административное правонарушение, связанное с привлечением иностранного гражданина к трудовой деятельности без необходимых разрешений. Как сообщает районный суд, дело было возбуждено в отношении общества с ограниченной ответственностью "Спецтехсервис".

Инцидент произошел 4 июня 2024 года, когда ООО "Спецтехсервис" привлекло к работе на строительстве многоквартирного жилого дома в селе Айкино уроженца Узбекистана, который не имел патента на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации. Таким образом, организация нарушила правила, регулирующие труд иностранцев, что и стало основанием для привлечения ее к административной ответственности.

Суд, рассмотрев дело, назначил наказание в виде административного штрафа в размере 130 000 рублей. Данное решение стало важным сигналом для других организаций, работающих в регионе, о необходимости соблюдения законодательства, касающегося трудовых отношений с иностранными гражданами. Важно отметить, что постановление суда на данный момент не вступило в законную силу, и представители ООО "Спецтехсервис" имеют возможность его обжаловать.