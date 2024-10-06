В Коми росгвардейцы привлекли к ответственности ЧОПы за некачественное оказание услуг

Фото Росгвардии Коми

За прошедшую неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявили ряд нарушений, связанных с оборотом оружия и деятельностью частных охранных организаций. В ходе проведенных проверок было выявлено шесть правонарушений в сфере хранения и использования оружия. В результате оперативных мероприятий сотрудники ведомства изъяли пять единиц охотничьего оружия, нарушившего установленные правила хранения.

Особое внимание уделялось проверкам частных охранных предприятий, оказывающих услуги в различных районах республики. По результатам проверок было составлено девять административных протоколов на сотрудников охранных организаций за нарушение стандартов и требований, предъявляемых к качеству охранных услуг. Одним из распространенных нарушений стало несоблюдение установленного порядка ношения формы. Так, были зафиксированы случаи, когда сотрудники частных охранных предприятий выполняли свои обязанности в одежде, не позволяющей однозначно определить их принадлежность к конкретной охранной организации. Это не только нарушает внешний вид и порядок, но и создает потенциальные проблемы с идентификацией сотрудников охраны в случае инцидентов.

Кроме того, выявлены случаи смешения форменной одежды с элементами гражданской или иной неустановленной одежды, что также является нарушением правил охранной деятельности. Такие отклонения от стандартов могут негативно сказываться на общем уровне безопасности, так как граждане не всегда могут сразу определить, что перед ними сотрудник охраны, ответственный за поддержание порядка.