В Коми обгон для водителя ВАЗа завершился в кювете

В Печоре произошла авария, связанная с неудачным маневром при обгоне, который привел к серьезным последствиям. ДТП случилось 5 октября в 13:10 на улице Железнодорожной, в районе дома №65.

Как сообщают представители Госавтоинспекции республики, водитель автомобиля ВАЗ, 2004 года рождения, пытался обогнать встречный транспорт, однако маневр оказался неудачным. Чтобы избежать лобового столкновения, водитель принял решение съехать с дороги, в результате чего его машина оказалась в кювете.