В Коми обгон для водителя ВАЗа завершился в кювете
- 12:45 6 октября
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- Дмитрий Толстенёв
В Печоре произошла авария, связанная с неудачным маневром при обгоне, который привел к серьезным последствиям. ДТП случилось 5 октября в 13:10 на улице Железнодорожной, в районе дома №65.
Как сообщают представители Госавтоинспекции республики, водитель автомобиля ВАЗ, 2004 года рождения, пытался обогнать встречный транспорт, однако маневр оказался неудачным. Чтобы избежать лобового столкновения, водитель принял решение съехать с дороги, в результате чего его машина оказалась в кювете.
Молодой водитель, получивший права относительно недавно — в январе 2023 года, не справился с управлением, что и стало причиной аварии. Несмотря на молодость, опыт вождения водителя оказался недостаточным для выполнения сложного маневра, что усугубило ситуацию. При съезде в кювет, автомобиль получил значительные повреждения, а находившиеся в нем люди — травмы.
Сам водитель получил несколько травм различной степени тяжести, в том числе ссадины и ушибы. Также ему диагностировали рваную рану и попадание инородного тела в глаз. Пострадавший был незамедлительно доставлен в больницу для получения медицинской помощи. Врачи оказали ему первую помощь и госпитализировали для дальнейшего лечения. Состояние молодого водителя оценивается как стабильное, однако ему предстоит пройти дополнительное обследование для исключения более серьезных последствий.
Кроме водителя, в автомобиле находился пассажир 2006 года рождения, который также пострадал в результате аварии. Медики выявили у него закрытый перелом со смещением, а также ссадины. Травма требует сложного лечения, и на данный момент пострадавший также находится под наблюдением врачей. Учитывая молодость участников ДТП, их полное восстановление займет некоторое время, но врачи оптимистично настроены на выздоровление обоих пострадавших.