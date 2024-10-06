Теперь это запрещено в поездах: пассажиры в гневе и возвращают билеты – внезапные осенние изменения

С наступлением осени многие россияне отправляются в поездки на поездах, и важно помнить о правилах, которые продолжают действовать в 2024 году. Они касаются как использования мест в вагонах, так и поведения пассажиров, что делает путешествия более комфортными и безопасными.

Использование нижних полок в плацкартных вагонах

Одним из главных изменений является регулирование использования нижних полок в плацкартных вагонах. Ранее это часто вызывало конфликты между пассажирами, особенно теми, кто занимал верхние места. Чтобы снизить напряжение и сделать поездку комфортнее, РЖД ввела временные промежутки для использования нижних полок: