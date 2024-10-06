Сыктывкарец Алексей Карпов выиграл 1 млн рублей в шоу "Миллион за 5 минут"

Фото "Мир игр"

Журналист и начальник отдела по связям с общественностью одной из энергетических компаний в Сыктывкаре Алексей Карпов одержал победу в интеллектуальном шоу "Миллион за 5 минут", выиграв главный приз — один миллион рублей. Карпов продемонстрировал высокий уровень знаний, дав 42 правильных ответа в ходе игры.

В интервью для издания "Мир игр" он рассказал, что в отборе на шоу участвовал не только он, но и его знакомый из Омска Андрей Шерстнев, который также специализируется на интеллектуальных онлайн-играх. Съемка Шерстнева состоялась на день раньше, и он предложил Карпову и их общей знакомой Татьяне Будиной провести тренировку, чтобы лучше подготовиться к игре.

Карпов также поделился своими впечатлениями о ходе игры. Во втором раунде он отметил, что его соперница Татьяна догнала его по количеству правильных ответов и даже, как ему показалось, обошла. В какой-то момент он ошибся, и право хода перешло к Татьяне, которая стала давать серию правильных ответов. В интервью Карпов признался, что мысленно задавался вопросом, когда его соперница остановится, так как игра шла на равных, и разница между ними могла составить всего один ответ.

Самым сложным, по словам победителя, оказался третий раунд. Карпов отметил, что именно в финальной части игры особенно тяжело сохранять хладнокровие, когда до выигрыша остается всего несколько вопросов, а счет идет на секунды. Один из вопросов застал его врасплох, так как Карпов не знал точного ответа, что вызвало сильное волнение. Тем не менее, времени оказалось достаточно, чтобы завершить игру успешно и дать даже несколько запасных ответов сверх установленной программы.

Планируя использовать выигранные средства, Алексей Карпов сообщил, что собирается приобрести ноутбук и обновить мобильные телефоны для себя и своей жены. Кроме того, он решил поделиться выигрышем с партнерами по игре: 100 тысяч рублей он переведет Татьяне Будиной, с которой играл в шоу, а 50 тысяч — Андрею Шерстневу, который помогал команде готовиться и проводил тренировки. Половину оставшихся средств Карпов планирует положить на счет для своего сына, которому всего год и три месяца.