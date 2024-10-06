За сутки на дорогах Коми пострадали 3 пешехода, 1 погиб в ДТП

Фото ГАИ

5 октября на дорогах Республики Коми произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, которые привели к одной трагической гибели и четырем случаям травм различной степени тяжести. Также было зарегистрировано 12 ДТП, повлекших материальный ущерб. Об этих событиях сообщили в ГИБДД региона, подчеркнув необходимость соблюдения мер безопасности на дорогах, особенно в условиях сокращающегося светового дня.

Одной из самых трагических аварий стало происшествие в Сыктывдинском районе. Рано утром, в 04:45, на трассе "Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар", водитель автомобиля "Лада" совершил наезд на пешехода. Пострадавший, мужчина 1971 года рождения, находился на проезжей части без светоотражающих элементов. Из-за позднего времени суток и отсутствия видимых средств безопасности водитель не успел вовремя среагировать, и пешеход был сбит. К моменту прибытия скорой помощи мужчина уже скончался от полученных травм. Личность погибшего была установлена позже, что позволило уведомить его родных о трагедии.

Другая серьезная авария произошла в Ухте в 09:38 утра. Женщина-водитель пассажирского автобуса "ЛИАЗ" No9 не приняла меры предосторожности, которые могли бы предотвратить самопроизвольное движение автобуса. В результате этого транспортное средство начало движение и наехало на водителя, когда она находилась перед ним на улице. Происшествие произошло на станции Ветлосян, напротив дома No27. Женщина 1978 года рождения получила серьезные травмы: тупую травму живота, закрытые переломы обеих голеней, таза и поясницы. Пострадавшая была немедленно госпитализирована. Установлено, что водительский стаж женщины составляет более 25 лет, однако это не уберегло ее от трагического инцидента, который лишний раз подчеркивает важность соблюдения всех мер безопасности при управлении транспортом.

Еще одно ДТП с пешеходом произошло в Усинске в 17:10. Водитель автомобиля "Тойота" двигался по улице 60 лет Октября и не заметил женщину 1966 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Наезд привел к тяжелым последствиям для пешехода – женщина получила закрытый перелом голени и гемартроз коленного сустава, что потребовало немедленной госпитализации.