В одном из районов Коми частично ликвидировали незаконную свалку

Фото главы Коми

Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил о частичной ликвидации несанкционированной свалки в Сыктывдинском районе. Это значимое событие было освещено в его телеграм-канале, где он подчеркнул важность природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе. Уборка свалки проводилась в кварталах 116 и 117, где было собрано и вывезено 30 кубометров мусора.

В уборке приняли участие сотрудники Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, Центра по обращению с отходами и проблемным территориям, представители Сыктывдинского лесничества и региональной организации ООО «Региональный оператор Севера». Слаженная работа этих организаций позволила существенно очистить территорию от отходов, что стало важным шагом в улучшении экологической ситуации в районе.