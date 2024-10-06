В одном из районов Коми частично ликвидировали незаконную свалку
- 11:30 6 октября
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- Дмитрий Толстенёв
Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил о частичной ликвидации несанкционированной свалки в Сыктывдинском районе.
Это значимое событие было освещено в его телеграм-канале, где он подчеркнул важность природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе. Уборка свалки проводилась в кварталах 116 и 117, где было собрано и вывезено 30 кубометров мусора.
В уборке приняли участие сотрудники Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, Центра по обращению с отходами и проблемным территориям, представители Сыктывдинского лесничества и региональной организации ООО «Региональный оператор Севера». Слаженная работа этих организаций позволила существенно очистить территорию от отходов, что стало важным шагом в улучшении экологической ситуации в районе.
Глава региона выразил надежду на то, что в будущем всё больше организаций и предприятий будут присоединяться к подобным природоохранным акциям. Владимир Уйба отметил, что такие мероприятия являются неотъемлемой частью заботы о будущем региона и его экологическом благополучии.