За сентябрь поисковики отряда «ЛизаАлерт Коми» нашли живым 31 пропавшего

Фото редакции

В сентябре текущего года в поисково-спасательный отряд Республики Коми поступило 39 заявок на поиск пропавших людей. Среди них 13 случаев касались людей, потерявшихся в природной среде, что требует особого внимания и оперативных действий со стороны спасателей. Поиск в лесах, болотах и горных районах всегда представляет собой сложную задачу, особенно с учетом климатических условий региона.

На сегодняшний день 31 человек из числа пропавших был найден живым, что можно считать значительным достижением для поисково-спасательных служб. В каждом случае проведенные мероприятия позволили своевременно оказать необходимую помощь и вернуть людей к их родным и близким. Однако один из пропавших был найден мертвым, что стало тяжелым ударом как для спасателей, так и для семьи погибшего.

Кроме того, в ходе поисковых мероприятий был обнаружен человек, который ранее числился без вести пропавшим, но его родственники не знали о его судьбе. Благодаря слаженной работе отряда удалось установить его личность и передать информацию родным, что позволило им наконец обрести покой и узнать правду о судьбе близкого человека.

Не все поисковые операции завершились положительно. Три заявки остались неподтвержденными, что, возможно, связано с ошибочными сообщениями или отсутствием точной информации о местонахождении пропавших. Однако, три человека по-прежнему остаются ненайденными, и их судьба вызывает глубокое беспокойство как у спасателей, так и у родных.

Поиски продолжаются с той же интенсивностью, как и в первые дни после поступления заявок. Ведется активное распространение ориентировок, спасатели собирают и проверяют свидетельства от очевидцев. Любая информация может оказаться решающей в судьбе пропавших, поэтому отряд призывает всех, кто владеет какими-либо данными о местонахождении этих людей, не оставаться равнодушными и незамедлительно сообщить об этом.