Один ингредиент — и куриный бульон еще вкуснее: вот что делает его золотистым, душистым и прозрачным — совсем не специя
- 17:03 6 октября
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- Служба новостей
Куриный суп — одно из самых частых и любимых блюд на столах россиян. Мало кто знает, что сделать бульон еще вкуснее и ароматнее помогает всего один ингредиент.
Оказывается, этим компонентом являются кости курицы, которые нужно класть в бульон отдельно от мяса, провернув один кулинарный трюк. Для начала отделите мясо от костей. Мясо можно заложить в воду и ставить на огонь.
Кости же нужно обжарить на сковороде, смазанной маслом. Когда на костях появится золотистая корочка, их тоже можно добавлять в бульон.
Перебарщивать с количеством костей не стоит. На 1 литр бульона достаточно 50 г костей. Этого хватит для того, чтобы бульон получился прозрачным, наваристым и ярким.
За счет легкой обжарки костей будущий суп приобретет аппетитный золотистый оттенок, будет более душистым. А чтобы бульон был поистине бесподобным, не забудьте добавить репчатый лук. Морковь в кастрюлю лучше отправлять не в натертом виде, а порезав на небольшие кусочки, пишет hibiny.ru.