Кардиолог из Коми призвала кофеманов не отказываться от любимого напитка

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Кардиолог Елена Ильиных, работающая в центре медицинской профилактики Республики Коми, дала рекомендации по поддержанию здоровья сердца. Специалист особенно подчеркнула важность регулярного контроля артериального давления и посоветовала не отказываться от кофе, который может принести пользу сердечно-сосудистой системе. По словам врача, три чашки кофе в день могут существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Первым шагом к здоровому сердцу, по мнению Ильиных, является регулярный мониторинг артериального давления. Врачи рекомендуют поддерживать его на уровне не выше 140 на 90 мм рт. ст., а в идеале — ниже 130 на 80. Это позволит сердцу работать в нормальном режиме, без излишней нагрузки. Повышенное давление, или гипертония, — одна из наиболее распространенных проблем среди людей старше 40 лет. Однако, как отметила врач, современные методы лечения позволяют контролировать давление у 90% пациентов, что снижает риск осложнений.

Вторым ключевым фактором здоровья сердца является отказ от курения. Табак оказывает разрушительное влияние на сосуды и коронарные артерии, что существенно повышает риск развития инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Елена Ильиных подчеркнула, что большинство пациентов Кардиологического диспансера Коми, которым требуется установка стентов или срочная помощь после инфаркта миокарда, — курильщики. Отказ от этой вредной привычки значительно уменьшает риск развития тяжелых заболеваний сердца.

Физическая активность — третий важный аспект, который помогает поддерживать сердце в хорошем состоянии. Врач рекомендует ежедневно совершать минимум 7 тысяч шагов, что эквивалентно 3-4 километрам. Оптимальная цель — 10 тысяч шагов в день. Регулярные физические нагрузки способствуют укреплению сердечной мышцы, улучшению кровообращения и общего тонуса организма.

Не менее важно правильное питание. В рационе должны присутствовать фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и сложные углеводы. Врачи советуют ограничить употребление красного мяса, заменяя его на белое, а также включить в рацион больше рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, которые благотворно влияют на работу сердца.

Отдельно Елена Ильиных обратила внимание на кофе. За последние 20 лет проведено множество исследований, показывающих, что кофе может быть полезным для здоровья сердца. Согласно последним данным, регулярное употребление трех чашек кофе в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 50% по сравнению с теми, кто кофе не пьет. Врач отметила, что реакция на кофе у каждого человека индивидуальна, однако для тех, кто любит этот напиток, его употребление может стать дополнительной заботой о своем здоровье. Также полезным напитком является чай, который тоже оказывает положительное влияние на организм.