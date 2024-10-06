По словам синоптиков, в течение недели температура в Коми будет снижаться

Сентябрь в этом году вновь порадовал жителей Республики Коми необычайно теплой и солнечной погодой. Однако, по прогнозам Коми ЦГМС, первая неделя октября станет переломной: антициклон, обеспечивавший приятные осенние дни, уступит место активным циклонам.

Вместе с ними придут облачность, осадки и заметное похолодание. Такие погодные условия окажут значительное влияние на жителей региона, заставив сменить легкие осенние наряды на более теплую одежду.