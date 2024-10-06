По словам синоптиков, в течение недели температура в Коми будет снижаться
- 09:15 6 октября
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- Дмитрий Толстенёв
Сентябрь в этом году вновь порадовал жителей Республики Коми необычайно теплой и солнечной погодой. Однако, по прогнозам Коми ЦГМС, первая неделя октября станет переломной: антициклон, обеспечивавший приятные осенние дни, уступит место активным циклонам.
Вместе с ними придут облачность, осадки и заметное похолодание. Такие погодные условия окажут значительное влияние на жителей региона, заставив сменить легкие осенние наряды на более теплую одежду.
На юге Коми прогнозируются дожди, которые к концу недели могут смениться мокрым снегом. Северные районы региона столкнутся с более суровыми погодными условиями. В Приполярье и Заполярье осадки будут выпадать в виде снега, что приведет к постепенному образованию устойчивого снежного покрова. Местные жители должны быть готовы к тому, что на этой территории температура перейдет в отрицательные значения, что станет началом зимнего сезона.
Температурный фон в целом будет постепенно снижаться. Уже со середины недели ночные температуры опустятся до -2...-7C, днем же воздух будет прогреваться лишь до 1...6C. Жители северных районов, от Воркуты до Инты, ощутят более суровые условия: здесь дневная температура не поднимется выше нулевой отметки, а ночами столбики термометров могут опуститься до -10C. Показатели ниже нуля будут фиксироваться и днем, ожидается около -2...-5C.
Синоптики предупреждают, что переход к зимним условиям может сопровождаться не только холодами, но и порывистым ветром. Особенно это касается северных районов, где перемены в погоде всегда наиболее ощутимы. Населению рекомендуется быть готовыми к ухудшению дорожных условий из-за возможных гололедных явлений и снежных заносов.