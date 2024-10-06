Для успешной зимовки и большого урожая в новом сезоне: как и чем подкормить плодовые деревья осенью
- 13:45 6 октября
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- Служба новостей
Осенью растущим в саду деревьям особенно нужны фосфор и калий
На рост и затем на формирование урожая расходуется большое количество питательных веществ. Поэтому если плодовые деревья в саду не подкормить осенью, в зиму они уйдут ослабленными. Это может привести не только к снижению урожайности в следующем сезоне, но и к гибели части плодовых культур из-за сильных морозов.
Специалисты Россельхозцентра напомнили дачникам об основных правилах. Эксперты отмечают, что примерно в середине лета под плодово-ягодные культуры перестают вносить азотные удобрения. Это связано с тем, что азот стимулирует рост новых побегов, листьев и корней. Осенью же наступает черед калийно-фосфорных подкормок. Еще в конце сезона под плодовые деревья вносят органические и комбинированные удобрения. Такие подкормки станут залогом хорошего урожая в следующем году.
Специалисты Россельхозцентра указывают, что фосфорные удобрения отвечают за рост и развитие корневой системы плодовых деревьев. Также эти подкормки способствуют образованию и накоплению в древесном соке необходимых веществ. Как правило, используют суперфосфат либо двойной суперфосфат.
Эксперты отмечают, что фосфор плохо растворим в воде. В связи с этим оптимально вносить фосфорные удобрения осенью в виде гранул под перекопку приствольных кругов. Глубина заделки – 12–15 см. Если же при осенней подкормке деревьев просто разбросать фосфорные удобрения по поверхности грунта, они никак не попадут к корням.
Необходимо заделывать фосфорные удобрения в землю по периферии кроны: там находятся всасывающие корни деревьев. Эксперты советуют в середине и по краю приствольного круга очертить две окружности, затем выкопать на них глубокие лунки (примерно на штык лопаты) и засыпать в каждую по одной столовой ложке суперфосфата.
Кроме того, осенью проводятся калийные подкормки. Калийные удобрения в том числе повышают иммунитет деревьев к негативным факторам внешней среды и помогают им успешно перезимовать.
Комбинированные химические удобрения содержат все необходимые конкретной группе растений минералы, а также другие полезные вещества. Дополнительно используются органические подкормки. Это компост, перегной, биогумус, навоз и так далее. В Россельхозцентре указывают, что навоз вносится под деревья в перепревшем виде.
Специалисты ведомства напоминают про такое эффективное натуральное удобрение, как древесная зола. Она содержит калий, фосфор и еще больше 30 элементов, необходимых осенью плодовым деревьям.
Чтобы сад без потерь пережил зиму и порадовал на следующий год урожаем, важно своевременно провести необходимые работы осенью. Грамотная подготовка плодовых деревьев и кустарников к зиме включает несколько обязательных пунктов. Что касается подкормки деревьев в саду осенью, то у каждого из использующихся в это время года удобрений есть свои особенности и правила внесения. Также важно соблюсти дозировку.