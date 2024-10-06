Смешайте соду, уксус и йод: хозяйки прыгают от счастья из-за этого чудо-раствора — теперь пользуются всегда

Российским хозяйкам раскрыли необычный турецкий лайфхак, благодаря которому в доме всегда будет поддерживаться чистота. Нужны лишь три простых ингредиента, которые найдутся на любой кухне и в любой аптечке: уксус, йод и сода.

Главное преимущество этого чудо-раствора в его дешевизне: за сущие копейки вы сможете очистить санфаянс от грязи на все 100%.