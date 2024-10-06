"Слава богу, коридор затмений закрылся": Василиса Володина назвала знаки, которые смогут выдохнуть с облегчением

Известный астролог Василиса Володина поделилась долгожданной новостью для всех любителей астрологии: коридор затмений, начавшийся 17 сентября, наконец-то закрылся 2 октября. Это событие принесет облегчение многим знакам зодиака, которые испытывали трудности и напряжение в последние недели.

Знаки, которым стоит выдохнуть с облегчением

Овен

Для Овнов закрытие коридора затмений означает окончание периода внутренних конфликтов и сомнений. Теперь вы можете смело двигаться вперед, реализуя свои амбициозные планы. Ваша энергия и решительность вернутся в полном объеме.