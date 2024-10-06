"Слава богу, коридор затмений закрылся": Василиса Володина назвала знаки, которые смогут выдохнуть с облегчением
- 07:45 6 октября
- 12+
- Служба новостей
Известный астролог Василиса Володина поделилась долгожданной новостью для всех любителей астрологии: коридор затмений, начавшийся 17 сентября, наконец-то закрылся 2 октября. Это событие принесет облегчение многим знакам зодиака, которые испытывали трудности и напряжение в последние недели.
Знаки, которым стоит выдохнуть с облегчением
Овен
Для Овнов закрытие коридора затмений означает окончание периода внутренних конфликтов и сомнений. Теперь вы можете смело двигаться вперед, реализуя свои амбициозные планы. Ваша энергия и решительность вернутся в полном объеме.
Рак
Раки могут наконец-то расслабиться и почувствовать эмоциональную стабильность. Период неопределенности в личных отношениях подходит к концу. Вас ждет гармония в семейной жизни и укрепление связей с близкими людьми.
Весы
Весы испытают огромное облегчение в сфере партнерских отношений. Все недоразумения и конфликты, возникшие во время коридора затмений, теперь можно будет легко разрешить. Ожидайте улучшения как в личной жизни, так и в деловых партнерствах.
Козерог
Для Козерогов закрытие коридора затмений означает завершение периода профессиональных вызовов. Теперь вы сможете увидеть результаты своих усилий и получить заслуженное признание. Карьерный рост и финансовая стабильность не за горами.
Василиса Володина подчеркивает, что хотя коридор затмений закрылся, его влияние может ощущаться еще некоторое время. Поэтому важно быть терпеливыми и внимательными к своему состоянию и окружающим людям.
В заключение астролог отмечает, что закрытие коридора затмений открывает новую главу в жизни каждого человека. Это время возможностей и позитивных изменений. Главное - сохранять оптимизм и веру в свои силы, и тогда успех не заставит себя ждать.
Популярные социальные и полезные новости дня: