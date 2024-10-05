По улицам Сыктывкара пройдет Крестный ход в связи с прибытием Чудотворной Казанской иконы Божией Матери
- 23:20 5 октября
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- Елизавета Петрова
По улицам Сыктывкара пройдет Крестный ход в связи с прибытием Чудотворной Казанской иконы Божией Матери.
В связи с приездом в Сыктывкарскую епархию чудотворной Казанской иконы Божией Матери администрация столицы Коми сообщает о вводе ограничений на движение транспорта на некоторых улицах.
С 6 по 8 октября с 7:00 до 21:00 будет перекрыто движение на отрезках улиц Свободы и Ленина, которые прилегают к площади у Свято-Стефановского собора.
8 октября состоится крестный ход, который начнется от Свято-Стефановского собора и продолжится до аэропорта. С 19:20 до 20:20 участники шествия пройдут по улицам Свободы, Кирова, Домны Каликовой и Советской, где также на это время будет запрещено движение транспорта.
Приглашаются все верующие на торжественные мероприятия, проводимые в рамках Всероссийского молебна о Победе и в честь 29-летия основания Сыктывкарской епархии.
Казанская икона Божией Матери по праву считается одной из самых уважаемых святынь, символизируя победу и защиту. Ее явление в XVI веке связано с избавлением от чужеземного нашествия. В годы революции икона была утеряна, но в 2023 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вновь обрел эту реликвию, и теперь она путешествует по епархиям Русской Православной Церкви.