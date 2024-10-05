По улицам Сыктывкара пройдет Крестный ход в связи с прибытием Чудотворной Казанской иконы Божией Матери

пресс-служба Администрации Правительства Коми

По улицам Сыктывкара пройдет Крестный ход в связи с прибытием Чудотворной Казанской иконы Божией Матери. В связи с приездом в Сыктывкарскую епархию чудотворной Казанской иконы Божией Матери администрация столицы Коми сообщает о вводе ограничений на движение транспорта на некоторых улицах.

С 6 по 8 октября с 7:00 до 21:00 будет перекрыто движение на отрезках улиц Свободы и Ленина, которые прилегают к площади у Свято-Стефановского собора.

8 октября состоится крестный ход, который начнется от Свято-Стефановского собора и продолжится до аэропорта. С 19:20 до 20:20 участники шествия пройдут по улицам Свободы, Кирова, Домны Каликовой и Советской, где также на это время будет запрещено движение транспорта.

Приглашаются все верующие на торжественные мероприятия, проводимые в рамках Всероссийского молебна о Победе и в честь 29-летия основания Сыктывкарской епархии.