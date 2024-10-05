В Коми осужденный оплатит командировку сотрудников УФСИН

В Коми осужденный должен оплатить расходы ФСИН на его поиск. Ведомство по Коми добилось через суд взыскания с осужденного средств, затраченных на его розыск.

Как сообщает Ухтинский городской суд, осужденному заменили наказание в виде лишения свободы на обязательные работы. Он прибыл в исправительный центр и ознакомился с правами, обязанностями и условиями отбывания наказания, приняв ответственность за их возможные нарушения.