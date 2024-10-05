В Коми осужденный оплатит командировку сотрудников УФСИН
- 22:45 5 октября
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- Елизавета Петрова
В Коми осужденный должен оплатить расходы ФСИН на его поиск. Ведомство по Коми добилось через суд взыскания с осужденного средств, затраченных на его розыск.
Как сообщает Ухтинский городской суд, осужденному заменили наказание в виде лишения свободы на обязательные работы. Он прибыл в исправительный центр и ознакомился с правами, обязанностями и условиями отбывания наказания, приняв ответственность за их возможные нарушения.
Спустя два месяца ему позволили покидать исправительный центр в промежутке с 12:00 до 18:00, но однажды он не вернулся. При проведении мероприятий по поиску сотрудникам ФСИН пришлось потратиться на топливо и командировочные.
Поскольку осужденный уклонился от обязательных работ, что потребовало организации розыскных мероприятий, и все подтвержденные затраты на его задержание были взысканы с него. Приговор еще не вступил в законную силу.