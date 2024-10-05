Более четырех тысяч младенцев родилось в Коми в 2024 году

В Коми за период с января по август 2024 года родились 4005 малышей, о чём сообщила Ольга Лебедева, занимающая пост главного врача Перинатального центра региона. Она отметила, что в предыдущем году количество новорожденных составило 4200

В Коми за период с января по август 2024 года родились 4005 малышей, о чём сообщила Ольга Лебедева, занимающая пост главного врача Перинатального центра региона. Она отметила, что в предыдущем году количество новорожденных составило 4200.

Чаще всего женщины в Коми становятся матерями после достижения 25-летнего возраста, а роженицы старше 40 лет встречаются значительно реже.