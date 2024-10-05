Более четырех тысяч младенцев родилось в Коми в 2024 году
- 21:45 5 октября
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- Елизавета Петрова
В Коми за период с января по август 2024 года родились 4005 малышей, о чём сообщила Ольга Лебедева, занимающая пост главного врача Перинатального центра региона. Она отметила, что в предыдущем году количество новорожденных составило 4200
В Коми за период с января по август 2024 года родились 4005 малышей, о чём сообщила Ольга Лебедева, занимающая пост главного врача Перинатального центра региона. Она отметила, что в предыдущем году количество новорожденных составило 4200.
Чаще всего женщины в Коми становятся матерями после достижения 25-летнего возраста, а роженицы старше 40 лет встречаются значительно реже.
— В 2023 году в республике состоялось 6315 родов. Мы потеряли почти половину этого числа, и тенденция к уменьшению пока сохраняется, — сказала доктор в эфире «Коми Гор».
Ранее мы писали о том, что в первой половине года в ЗАГСах зарегистрировали 2882 новорожденных, среди которых было 1410 мальчиков и 1472 девочки. Данную информацию опубликовал Владимир Уйба в социальных сетях.