В Сыктывкаре усовершенствовали схему движения по Октябрьскому проспекту

В Сыктывкаре обновили маршрут движения на Октябрьском проспекте. МКП "Дорожное хозяйство" завершило работы по созданию подъезда к многоквартирным зданиям квартала "Атлантида".

Теперь к Октябрьскому проспекту примыкает подъезд с остановкой, которая начнёт функционировать с начала следующего года. Построена остановочная площадка и подъезд к многоквартирным домам с разделением движения для автобусов и личных автомобилей жителей "Атлантиды". Кроме того, расширили выезд на Октябрьский проспект и добавили полосы для торможения и ускорения длиной 130 метров каждая.